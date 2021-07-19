

После кесарева сечения скончалась ковид-инфицированная женщина

19.07.2021 11:35





В Первой университетской клинике после кесарева сечения скончалась ковид-инфицированная женщина. Информацию об этом "IPN" подтвердила клинический директор Лали Турдзеладзе.



По их же данным, женщина лечилась в Первой университетской клинике 1 месяц, но спасти ее не удалось.



Что касается новорожденного, то сейчас он находится в отделении реанимации.



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