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После кесарева сечения скончалась ковид-инфицированная женщина


19.07.2021   11:35


В Первой университетской клинике после кесарева сечения скончалась ковид-инфицированная женщина. Информацию об этом "IPN" подтвердила клинический директор Лали Турдзеладзе.

По их же данным, женщина лечилась в Первой университетской клинике 1 месяц, но спасти ее не удалось.

Что касается новорожденного, то сейчас он находится в отделении реанимации.

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