

В рамках проекта «Наш грузинский язык» были награждены ученики 7-8 классов региона Самцхе-Джавахети

19.07.2021 15:08





Продолжается награждение участников проекта «Наш грузинский язык». Работающая над проектом группа посетила регион Самцхе-Джавахети, в частности, села Ниноцминдского и Ахалцихского районов.



Ученикам 7 и 8 классов, участвовавшим в онлайн-олимпиаде по грузинскому языку, были вручены сертификаты и символические подарки.



Онлайн-олимпиада по грузинскому языку проводится второй год подряд между учениками азербайджаноязычных и армяноязычных школ. Проект «Наш грузинский язык» пользуется большой популярностью среди учеников этих школ.



Проект «Наш грузинский язык» направлен на популяризацию грузинского языка. В рамках проекта проводится онлайн-олимпиада по грузинскому языку для учащихся азербайджаноязычных и армяноязычных школ, еженедельная викторина в Facebook и конкурс на свободную тему.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





