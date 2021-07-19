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В рамках проекта «Наш грузинский язык» были награждены ученики 7-8 классов региона Самцхе-Джавахети
19.07.2021 15:08
Продолжается награждение участников проекта «Наш грузинский язык». Работающая над проектом группа посетила регион Самцхе-Джавахети, в частности, села Ниноцминдского и Ахалцихского районов.
Ученикам 7 и 8 классов, участвовавшим в онлайн-олимпиаде по грузинскому языку, были вручены сертификаты и символические подарки.
Онлайн-олимпиада по грузинскому языку проводится второй год подряд между учениками азербайджаноязычных и армяноязычных школ. Проект «Наш грузинский язык» пользуется большой популярностью среди учеников этих школ.
Проект «Наш грузинский язык» направлен на популяризацию грузинского языка. В рамках проекта проводится онлайн-олимпиада по грузинскому языку для учащихся азербайджаноязычных и армяноязычных школ, еженедельная викторина в Facebook и конкурс на свободную тему.
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