

Facebook удалил страницу прокремлевской платформы Alt-Info

19.07.2021 15:14





Неправительственная организация «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED) сообщает о том, что Facebook удалил страницу прокремлевской онлайн-платформы Alt-Info после того, как организация отправила администрации жалобу.



«Справедливые выборы» сообщили администрации Facebook и о заявлениях, содержащих язык ненависти и [призывающих к] мобилизации радикальных групп», — говорится в заявлении.



Напомним, 11 июля веб-страница прокремлевского Alt-info была заблокирована из-за призывов к насилию.



Alt-Info — платформа, которая активно участвовала в подстрекательстве и оправдании насилия 5-6 июля.



Согласно ISFED, под прикрытием «альтернативного источника информации» медиа группа Alt-Info занимается антилиберальной, анти-иммиграционной, анти-ЛГБТ и антизападной пропагандой.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





