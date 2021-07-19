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Facebook удалил страницу прокремлевской платформы Alt-Info
19.07.2021 15:14
Неправительственная организация «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED) сообщает о том, что Facebook удалил страницу прокремлевской онлайн-платформы Alt-Info после того, как организация отправила администрации жалобу.
«Справедливые выборы» сообщили администрации Facebook и о заявлениях, содержащих язык ненависти и [призывающих к] мобилизации радикальных групп», — говорится в заявлении.
Напомним, 11 июля веб-страница прокремлевского Alt-info была заблокирована из-за призывов к насилию.
Alt-Info — платформа, которая активно участвовала в подстрекательстве и оправдании насилия 5-6 июля.
Согласно ISFED, под прикрытием «альтернативного источника информации» медиа группа Alt-Info занимается антилиберальной, анти-иммиграционной, анти-ЛГБТ и антизападной пропагандой.
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