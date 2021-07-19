

Грузинская теннисистка намерена подать иск в Международный спортивный арбитраж

19.07.2021 17:41





Грузинская теннисистка Оксана Калашникова намерена подать иск в Международный спортивный арбитраж. По ее словам, она могла принять участие в Олимпийских играх в Токио, но грузинская сторона не отправила заявку на нее участие в играх.



По словам Калашниковой данное решение продиктовано тем, что никто таки не взял ответственность за то что ей пришлось пропустить это важное спортивное событие.



Федерация тенниса Грузии заявляет, что получила от Международного олимпийского комитета лицензию только для Николоза Басилашвили в одиночном разряде, хотя предоставила Олимпийскому комитету Грузии расширенный список лицензированных игроков и сделала это своевременно.



В Федерации уверяют, что свои обязательства они выполнили, при этом они «выражают надежду», что Олимпийский комитет Грузии (ОКГ), также выполнили свою часть обязательств.



«Надеемся, что ОКГ установит и проинформирует все заинтересованные стороны, почему грузинские теннисисты и теннисистки не получили лицензии по парному разряду и по каким критериям сборные, уступающие Грузии в рейтинге, попали на Олимпиаду», — говорится в заявлении Федерации.



В ОКГ в свою очередь обвиняют Федерацию и говорят, что та должна была обратиться Международную федерацию тенниса.



В комитете отмечают, что 16 июня Международная федерация тенниса отправила президенту грузинской Федерации Хвиче Макацария письмо (копию которого получили и в ОКГ), в котором уведомила, что по нынешнему рейтингу олимпийская лицензия была выдана только теннисисту Николозу Басилашвили.



«Бесспорный факт — грузинская пара в то время не удовлетворяла критерии международной федерации и потому и не была включена в список лицензиатов. У ОКГ не было никаких полномочий обращаться к Международной федерации тенниса и требовать выдачи лицензий.



То что произошло после 16 июня, и на основании каких правил и положений были распределены парные лицензии, является прерогативой Международной федерации тенниса», — говорят в ОКГ.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





