

Мусульманский мир отмечает Курбан-байрам

20.07.2021 11:26





Мусульманский мир отмечает Курбан-байрам, один из величайших праздников в исламском мире.



Курбан-байрам отмечается в 70-й день месяца Рамадан. В день Курбан-байрам мужчины молятся перед восходом солнца. Торжественный намаз начался в тбилисской мечети в 06:00.



Курбан-байрам — часть обряда заклания. Мясо животного делится на три части, одну раздают нуждающимся, одну соседям, независимо от веры и вероисповедания, а одну оставляют в семье.



«Курбан-байрам — важнейший мусульманин в мире как в национальных, так и в общественных целях. Это один из способов приблизиться к Богу, поделиться с людьми. Молитвы совершаются по всей Грузии. После молитвы начнутся жертвоприношения, будут заколоты животных, а затем мясо будет роздано нуждающимся семьям. Это с одной стороны социальная поддержка. Сегодня мы поможем мясом около 8000 семьям как в Западной, так и в Восточной Грузии. «Поздравляю Грузию и мусульман мира с этим драгоценным праздником», — заявил муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов.



Величайший мусульманский праздник продлится три дня.





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