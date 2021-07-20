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Скончался еще один новорожденный, инфицированный коронавирусом


20.07.2021   12:09


Второй новорожденный, инфицированный коронавирусом, скончался в клинике имени Цицишвили, — об этом сообщил директор новой детской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.

По словам Рехвиашвили, 1 июля ребенок был доставлен из оккупированной Абхазии в Тбилиси с тяжелой дыхательной недостаточностью и с тех был на управляемом дыхании.

«У ребенка, которому было около двух месяцев, подтвердился т.н. индийский «Дельта» штамм коронавируса. Коронавирус у него подтвердился 24 июня. Он лечился к Сухумской клинике и после обострения его доставили к нам. При поступлении в клинику состояние пациента было критическим, интубация и перевод на аппарат искусственного дыхания произошли в течение нескольких часов. С самого начала были задействованы медкомиссия «Evex» и Грузинское медицинское общество. Для лечения и наблюдения использовались все современные методы, но вчера произошел печальный факт. Ночью была констатирована смерть пациента. Сопутствующих и хронических заболеваний не наблюдалось. Следовательно, основная причина — коронавирусная инфекция, которая привела к развитию респираторной недостаточности. Мать выздоровела и больше не находится в клинике», — заявил директор клиники Давид Рехвиашвили.

Что касается третьего новорожденного, инфицированного коронавирусом, то его состояние улучшилось.

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