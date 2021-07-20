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Грузия по показателям вакцинации на последнем месте в Европе
20.07.2021 12:42
По показателям вакцинации от коронавируса Грузия занимает последнее место в Европе.
Согласно данным Our World in Data, показатель вакцинации на каждые 100 жителей в стране составляет 7,8, при этом 3,1% населения вакцинировано дважды, а 4,7% вакцинированы один раз.
Самый высокий показатель вакцинации среди европейских стран на Мальте, где вакцинировано 76% населения. Исландия занимает второе место в Европе с самым высоким показателем вакцинации.
В соседнем Азербайджане вакцинировано 26% населения страны. В Армении иммунизировано 6,5% населения.
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