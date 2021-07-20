

Грузия по показателям вакцинации на последнем месте в Европе

20.07.2021 12:42





По показателям вакцинации от коронавируса Грузия занимает последнее место в Европе.



Согласно данным Our World in Data, показатель вакцинации на каждые 100 жителей в стране составляет 7,8, при этом 3,1% населения вакцинировано дважды, а 4,7% вакцинированы один раз.



Самый высокий показатель вакцинации среди европейских стран на Мальте, где вакцинировано 76% населения. Исландия занимает второе место в Европе с самым высоким показателем вакцинации.



В соседнем Азербайджане вакцинировано 26% населения страны. В Армении иммунизировано 6,5% населения.





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