

Гамкрелидзе: Мы уже в красной зоне, все показатели ухудшились

20.07.2021 16:20





Мы были в «оранжевой зоне», теперь перешли в «красную». Это особенно вызывает тервогу и необходимо принять соответствующие меры, заявил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.



Главный эпидемиолог отметил, что все показатели эпидемиологические показатели в стране ухудшились, что повлечет за собой ужесточение контроля за исполнением регуляций. Планируется внести изменения и в правила ношения масок.



«Обострилась эпидемиологическая ситуация. Эти вопросы сегодня обсуждались на Координационном совете. Сейчас мы примерно на том уровне, на котором мы были на пике третьей волны 17 мая. Сегодняшняя ситуация аналогична той, что была у нас в конце октября - начале ноября. Это вызывает тревогу.



На совете обсуждался ужесточение ряда правил. Прежде всего с точки зрения ношения маски. Население слишком расслабилось. Маски не носят даже в помещении. Поэтому в отношении масок на открытом пространстве произойдут определенные изменения», - сказал Гамкрелидзе.



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