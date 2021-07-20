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Раненный прохожим в Тбилиси польский турист планирует вернуться в Грузию
20.07.2021 17:21
Раненный в Тбилиси 5 июля прохожим польский турист Яцек Коланкевич планирует вернуться в Грузию.
Покидая Тбилиси, Коланкевич рассказал журналистам, что готовит видеоблог о разных уголках Грузии, которым он поделится с польскими подписчиками через социальные сети.
Польский турист отметил, что случившееся с ним не повлияет на его интерес и отношение к Грузии.
Гражданин Польши был ранен 5 июля на улице Хетагурова в Тбилиси. Полиция задержала напавшего на месте. По данным следствия, мужчина напал на туриста безо всякой причины, из хулиганских побуждений, и нанес ему несколько ножевых ранений, в том числе, в живот. По версии некоторых СМИ, на гражданина Польши напали из-за длинных волос и пирсинга.
Пострадавшего доставили в клинику и прооперировали. Кроме того, Коланкевич прошел курс реабилитации на курорте Боржоми по приглашению Национальной администрации туризма и лично министра экономики Грузии Натии Турнава, которая навестила гражданина Польши в больнице.
Напавшему на польского туриста жителю Тбилиси предъявлено обвинение по статье «Попытка убийства из хулиганских побуждений». Ему грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.
По версии следствия, у обвиняемого есть проблемы с психическим здоровьем. Ему будет назначена психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.
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