

Раненный прохожим в Тбилиси польский турист планирует вернуться в Грузию

20.07.2021 17:21





Раненный в Тбилиси 5 июля прохожим польский турист Яцек Коланкевич планирует вернуться в Грузию.



Покидая Тбилиси, Коланкевич рассказал журналистам, что готовит видеоблог о разных уголках Грузии, которым он поделится с польскими подписчиками через социальные сети.



Польский турист отметил, что случившееся с ним не повлияет на его интерес и отношение к Грузии.



Гражданин Польши был ранен 5 июля на улице Хетагурова в Тбилиси. Полиция задержала напавшего на месте. По данным следствия, мужчина напал на туриста безо всякой причины, из хулиганских побуждений, и нанес ему несколько ножевых ранений, в том числе, в живот. По версии некоторых СМИ, на гражданина Польши напали из-за длинных волос и пирсинга.



Пострадавшего доставили в клинику и прооперировали. Кроме того, Коланкевич прошел курс реабилитации на курорте Боржоми по приглашению Национальной администрации туризма и лично министра экономики Грузии Натии Турнава, которая навестила гражданина Польши в больнице.



Напавшему на польского туриста жителю Тбилиси предъявлено обвинение по статье «Попытка убийства из хулиганских побуждений». Ему грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.



По версии следствия, у обвиняемого есть проблемы с психическим здоровьем. Ему будет назначена психиатрическая экспертиза для определения его вменяемости.



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