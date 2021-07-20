

Паата Имнадзе: Наши свадьбы и поминки уподобились жертвоприношению

20.07.2021 18:11





Заместитель директора Центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии Паата Имнадзе заявляет, что для улучшения ситуации в стране с точки зрения распространения коронавируса, в том числе для снижения уровня смертности, особенно важны вакцинация населения и соблюдение действующих правил, однако часть населения ими пренебрегает. В этой связи на брифинге, проведенном после заседания Межведомственного координационного совета, он выделил массовые общественные мероприятия и отметил, что свадьбы и поминки уподобляются жертвоприношению:



«Жертвоприношению уподобляются наши свадьбы и поминки. Я, к сожалению, также могу привести конкретные примеры, просто я не могу назвать, поскольку это в определенном смысле личная информация, а то после поминок умершему принесли жертву и от коронавируса погиб еще один человек. Это произошло недавно в одном из районов», - заявил Паата Имнадзе.



По его словам, для сокращения масштабов распространения вируса вполне достаточно соблюдения имеющихся правил, однако большая часть населения их не соблюдает.



«Есть люди, которые учатся на чужих ошибках, я очень надеюсь, что мы хотя бы выучимся на собственных ошибках. Погибают наши родные, наши друзья, наши близкие», - отметил Паата Имнадзе.



20 июля ежедневные показатели заболеваемости коронавирусом достигли нового пика. В Грузии за минувшие сутки скончались 26 пациентов от COVID-19, выявлено 2616 новых случаев инфицирования. Более половины новых случаев - 1557 приходится на Тбилиси.



По данным на 20 июля в общей сложности было вакцинировано 368 179 человек, полностью вакцинировано 132 207 человек.



В настоящее время вакцинация в Грузии возможна 4 видами вакцин - «Синофармом», «Синовак», «Астразенекой» и «Пфайзер».





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