

Наркомания накрывает Россию –минимальный возраст наркоманов упал до 9-13 лет

20.07.2021 19:05



Сергей Михеев



На фоне пандемии и многих других вызовов, стоящих перед мировым сообществом, наркомания остаётся одной из главных нерешённых проблем современности. Эта проблема занимает если не перовое, то одно из передовых мест и у нас в России. На сегодняшний день проблема с распространением наркомании не только не решена, но и усугубилась. Количество наркозависимых возросло в несколько раз. С участием наркоманов совершается каждое четвертое преступление. Это не просто рядовая проблема, а серьёзная боль российской общественности. В последнее десятилетие её распространение происходит угрожающими темпами и достигла таких масштабов, что стала глобальной угрозой для национальной безопасности страны.



Наркотики становятся все более и более доступными для молодёжи, а на российский рынок выбрасываются новые наркотические вещества, в том числе мощного разрушающего действия, которые разрушают психику человека. Возрастающие объёмы поступления этих наркотиков стали серьёзной угрозой для страны в целом. Ситуация осложнилась до такой степени, что Совет безопасности 16 ноября 2020 года утвердил новую Стратегию государственной антинаркотической политики, рассчитанный до 2030 года. Вместе с этим Путин заявил, что за последние 10 лет число официально зарегистрированных наркоманов в России сократилось на 25%, а количество преступлений в состоянии наркотического опьянения – на 30%, в целом уровень наркопреступности снизился на 17%. Цифры конечно обнадеживающие, но, к сожалению, они не отражают реальность.



Путин, как всегда манипулирует цифрами, старается создать видимость, что правительство достигло успехов в борьбе с этой заразой. Но это далеко не так, что подтверждают сведения, опубликованные Росстатом в текущем месяце. По данным Росстата, количество россиян, умерших в 2020 году от проблем с наркотиками, увеличилось на 60% к предыдущему году и составило 7316 человек, тогда как годом ранее их число составило - 4569. Из данных того же ведомства в 2016–2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4400–4800 человек. Это официальные данные государственного ведомства, а не исследования каких-то неправительственных организаций, являющимися «иностранными агентами» и «выполняющие заказы Запада». С учётом традиций наших властьимущих публиковать статистические данные, эти цифры тоже занижены, но и они подтверждают, что ситуация с наркоманией в стране далеко не та, которую старается преподнести Путин.



О тяжёлой ситуации с наркоманией в стране говорится и в докладе «Национальный демографический рейтинг субъектов России — 2021», подготовленном федеральным проектом "Трезвая Россия". В нём сказано, что более миллиона россиян ежегодно погибают от алкоголя и наркотиков. Из документа следует, что в России как наркозависимые официально зарегистрированы более 600 тысяч человек. Однако, по результату соцопросов и других данных, наркотики употребляют более восьми миллионов. Эксперты «Трезвой России» оценивают число потребителей наркотиков в более чем пять миллионов человек, или 3,5 процента от всего населения страны. Такие расхождения объясняются тем, что из десяти наркозависимых на официальном учете стоит всего один человек.



Особенно тревожно состоят дела с наркоманией среди молодёжи - за последние пять лет число несовершеннолетних наркоманов возросло более чем на 60 процентов. Появляются новые виды наркотиков, которые пользуются особым спросом среди молодёжи. 20 - 30 лет назад были популярны опиумные наркотики, в частности героин, которые вводят внутривенно и это было связанно с проблемами. Сейчас появились синтетические наркотики соли, мефедрон, на которые быстро подсаживаются. Сейчас они есть везде, начиная от дешевого караоке, заканчивая элитными ночными клубами. Эти наркотики проникли даже в школы. Тысячи детей заражены этой чумой и нуждаются в реабилитации. В России большая часть наркоманов - это молодёжь в возрасте до 30 лет. По статистике - 20% - это школьники; 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет; 20% - люди более старшего возраста. Средний возраст приобщения к наркотикам составляет 15-17 лет. В последнее время резко увеличивается процент употребления наркотиков детьми 9-13 лет, даже есть случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет. Основными местами распространения наркотиков являются школы и места развлечения молодежи - дискотеки и клубы. 70% из опрошенных первый раз попробовали наркотики именно здесь.



Можно сказать, что проблема наркомании, особенно среди молодёжи, в России приняла характер эпидемии, и государство только формально ведёт борьбу с ней. Интересно, что проблему наркомании среди школьников наше правительство вообще не признаёт. Нет статистики смерти передозировкой, убийств и суицида среди школьников, а такие случаи, к большому сожалению, не единичны. Тем временем число наркозависимых в наших школах растет с каждым днем.



Российская общественность задаёт справедливый вопрос: что делает правительство для искоренения этого зла, и сколько ещё молодых жизней в самом начале пути, будет загублено? Ответ на него очевиден – ровным счётом ничего. Все прекрасно знают, что именно высокопоставленные чиновники и силовики «крышуют» наркоторговцев, а еще хуже – сами являются непосредственными поставщиками их на российский рынок. Без их ведома не достигла бы наркомания таких ужасающих масштабов, а коррупционная система, созданная Путиным, является для неё благодатной почвой. Все они хорошо осведомлены о том где и как продаются наркотики. Если была воля на государственном уровне пресечь наркоторговлю, или по крайней мере значительно её снизить, чтоб наркотики не были так доступны, для них не представляло бы большого труда реализовать свое решение. Бездействие власти в борьбе с наркоманией наводит на мысль, что такое положение их вполне устраивает – легче управлять одурманенным народом. Это ещё один способ контролировать и иметь в подчинении огромные массы людей. Тем временем молодёжь - будущее нашей страны – гибнет, генофонд России вымирает. Такая ситуация для режима видимо не является предметом беспокойства, ведь их главная цель– быть у власти вечно.



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