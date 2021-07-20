

УЕФА оштрафует батумское «Динамо»

20.07.2021 21:05





Батумский футбольный клуб «Динамо Батуми» будет оштрафован УЕФА. Об этом сообщил сам клуб. Причиной финансовых санкций УЕФА называет несколько случаев, когда болельщики выбегали на поле во время квалификационных матчей конференц-лиги.



«Уважаемые болельщики, как вы знаете, матч квалификационного этапа конференц-лиги УЕФА между "Динамо Батуми" и "Тре Пенне" прерывался несколько раз из-за выбегания на поле болельщиков. Из-за данного факта наш клуб будет оштрафован УЕФА солидным денежным штрафом. В случае повторения подобного инцидента к клубу будет применены дополнительные санкции.



В случае повторения факта вторжения болельщиков на поле Дисциплинарный комитет УЕФА, с большой вероятностью, запретит болельщикам посещать матчи и дисквалифицирует наш новый стадион», - говорится в заявлении «Динамо Батуми».



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