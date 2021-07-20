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Представители СМИ провели очередную акцию перед парламентом
20.07.2021 21:11
Представители СМИ провели очередную акцию перед парламентом
Параллельно с заседанием бюро у входа в парламент собрались журналисты и общественные активисты.
Представители СМИ в очередной раз вышли с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания виновных в нападении на представителей СМИ на митинге 5 июля. Журналисты также повесили плакаты у входа в парламент, но вскоре их сняли сотрудники службы безопасности и полиции.
После акции журналистам «Формулы» и «Мтавари архи» Вахо Саная и Нанука Жоржолиани удалось пройти в здание парламента с вопросом, почему главные организаторы беспорядков 5-6 июля не были наказаны, когда против них были прямые улики. Однако большинство депутатов не захотели ответит на вопрос.
«Мы журналисты, граждане этой страны, и у нас есть вопросы. Первый вопрос - когда их премьер-министр уйдет в отставку», - сказал Вахо Саная.
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