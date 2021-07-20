

Представители СМИ провели очередную акцию перед парламентом

20.07.2021 21:11





Представители СМИ провели очередную акцию перед парламентом

Параллельно с заседанием бюро у входа в парламент собрались журналисты и общественные активисты.



Представители СМИ в очередной раз вышли с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и наказания виновных в нападении на представителей СМИ на митинге 5 июля. Журналисты также повесили плакаты у входа в парламент, но вскоре их сняли сотрудники службы безопасности и полиции.



После акции журналистам «Формулы» и «Мтавари архи» Вахо Саная и Нанука Жоржолиани удалось пройти в здание парламента с вопросом, почему главные организаторы беспорядков 5-6 июля не были наказаны, когда против них были прямые улики. Однако большинство депутатов не захотели ответит на вопрос.



«Мы журналисты, граждане этой страны, и у нас есть вопросы. Первый вопрос - когда их премьер-министр уйдет в отставку», - сказал Вахо Саная.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





