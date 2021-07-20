

В Грузии переболевшим COVID-19 гражданам разрешили вакцинироваться уже через 30 дней

20.07.2021 21:17





Переболевшие COVID-19 люди смогут привиться вакциной от коронавируса не через 120, а уже через 30 дней после инфицирования. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Он напомнил, что до сих пор действовало правило, согласно которому, инфицированным гражданам следовало подождать 120 дней, прежде чем привиться вакциной.



«Вероятно, министр подпишет распоряжение об изменении правил на этой неделе», — сказал Гамкрелидзе.



Главный эпидемиолог также не исключил, что из-за быстрого роста темпов распространения коронавируса будут вновь введены ограничения.



Такую возможность сегодня уже обсудили в Координационном штабе.Прежде всего, власти могут вернуть правило ношения масок в открытых пространствах, в местах скопления людей.



Гамкрелидзе подчеркнул, что жители Грузии плохо следуют рекомендациям и не носят маски даже в закрытых помещениях.



Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от лица правительства призвал граждан активно вакцинироваться, чтобы избежать очередного локдауна. Он подчеркнул, что экономика Грузии не вынесет очередных жестких ограничений, государству придется взять новые долги и тысячи людей потеряют работу.



Премьер ожидает, что в день будут вакцинироваться от 20 до 30 тысяч человек.



Между тем, по данным на 20 июля, полный курс вакцинации в Грузии прошли всего 113 895 человек.



За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 2 616 новых случаев заражения, а общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 390 945 человек.



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