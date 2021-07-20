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«Детектор растрат» публикует список имущества митрополита Антона
20.07.2021 22:09
Неправительственная организация «Детектор растрат» опубликовала перечень имущества, которым владеет митрополит Ванский и Багдатский Антон, в последнее время отличающийся особенно агрессивной риторикой в адрес журналистов.
Согласно НПО, священнослужителю принадлежат доли в восьми компаниях, две из которых регулярно участвуют в государственных тендерах. Компании отца Антона получают госзаказы по схеме упрощенных закупок.
На имя священнослужителя оформлена квартира площадью 160 м2 на улице Чавчавадзе в Тбилиси и дорогая недвижимость в Цавкиси, Табахмеле, Вани и Багдати.
Кроме того, клирик руководит несколькими фондами при Патриархии Грузинской православной церкви и гимназией.
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