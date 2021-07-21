

В Грузии выявлено 2 415 новых случаев инфицирования коронавирусом

21.07.2021 11:12





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 37 627 тестов, отсюда 21 135 на антигены и 16 492 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 2 415 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 393 360.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 20 июля, дневной показатель положительности составляет 6.42%, за последние 14 дней – 5.03%, а за 7 дней - 5.53%.



За последние сутки выздоровели 943 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 368 073.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 26 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 618 человек.



Из выявленных за сутки 2 415 новых случаев коронавируса 1 391 зафиксирован в Тбилиси, в Аджарии – 202, в Имеретии - 147, в Квемо Картли – 172, в Шида Картли – 90, в Гурии – 47, в Самегрело и Земо Сванетии – 97, в Кахетии – 149, в Мцхета-Мтианети - 67, в Самцхе-Джавахети – 40, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 13.



На данном этапе в Грузии 19 643 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 584 человека, в том числе в Тбилиси – 2 684, в Аджарии – 309, в Имеретии – 537. Тяжелых пациентов – 899, в том числе в Тбилиси - 444, в Аджарии – 48, в Имеретии – 198. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 189 лиц, в том числе в Тбилиси - 146, в Аджарии – 4, в Имеретии – 9.



В клинических гостиницах находятся 1 183 человека, в том числе в Тбилиси – 822, в Аджарии – 334. На дому лечатся 13 876 человек.



В карантинном пространстве 70 человек, в том числе в Тбилиси - 37, в Аджарии - 10.



На данном этапе на самоизоляции находятся 13 165 человек, в том числе в Тбилиси – 4 992 лица, в Аджарии – 1 897, в Имеретии – 1 382.



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