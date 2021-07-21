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Патриархия Грузии публикует переписку Илии II и российского патриарха Кирилла по поводу освобождения Зазы Гахеладзе


21.07.2021   11:13


Патриархия Грузии публикует переписку Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу освобождения Зазы Гахеладзе.

«Его Святейшеству и Блаженству, Святейшему и Блаженнейшему Илии II, Католикосу-Патриарху всея Грузии

Ваше Святейшество и Блаженство, возлюбленный о Господе Собрат и Сослужитель!

Получил Ваше письмо от 24 июня 2021 г. с просьбой о содействии освобождению гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, отбывающего наказание в Южной Осетии.

В силу известных обстоятельств задержания З. Гахеладзе и тяжести обвинений, по которым он осужден (посягательство на жизнь пограничника) дело представляется весьма непростым.

Вместе с тем, мною предприняты все необходимые шаги для нахождения положительного решения данного вопроса, в том числе, направлено соответствующее обращение господину А.И. Бибилову.

Есть основания надеяться, что совместные усилия приведут к результату, который облегчит участь заключенного и переживания его родных.

С братской во Христе любовью и пожеланием крепкого здравия Вашему Святейшеству и Блаженству,

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», - отмечается в письме.

«Его Святейшеству Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и вся Руси

Ваше Святейшество!

Приветствуем с братской во Христе любовью и пожеланиями крепкого здоровья, долгоденствия и дальнейших успехов в Вашем высоком служении.

Выражаем слова благодарности лично Вашему Святейшеству и всем, кто оказал содействие в деле освобождения Зазы Гахеладзе, что было непростой задачей. С Божией помощью все благополучно завершилось и Заза Гахеладзе вернулся в семью 14 июля.

Подобные шаги укрепляют наши взаимоотношения и отзываются чувством благодарности и в сердцах наших сограждан.

Бог Мира и Любви да сопутствует нашим Церквам и народам, аминь!

С братской во Христе любовью,

Католикос-патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский, Митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский», - говорится в письме.

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