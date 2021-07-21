

Следует запретить въезд туристов из стран с повышенным риском – Кулумбегов

21.07.2021 13:34





Аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов считает, чтобы остановить рост случаев ковид-инфицирования, государство должно запретить въезд туристов из стран с повышенным риском. Как он отметил в интервью «Рустави 2», главной проблемой страны в нынешних условиях, когда число ежедневного инфицирования высокое, это низкий показатель вакцинации. По словам Кулумбегова, к этому добавляется полное открытие и дерегуляция страны.



«К сожалению, от этого мы ничего не выиграли. Следует запретить въезд туристов из стран с повышенным риском. Для возвращающихся граждан страны потребуют карантина, поэтому наплыв туристов все равно сократится. Для нас среди стран с повышенным риском является северный сосед, откуда въезжают с поддельными справками. Очень большая часть людей за минимальную плату фальсифицирует PCR-справки, поэтому, для того, чтобы их впускать, этого недостаточно. Возможно, следует ввести карантинный режим. Одним из решений станут такого типа регуляции. Представители медицинской сферы стоят перед большим риском, к сожалению, средний медицинский персонал этого не осознает, поэтому, возможно, стране следует принять решение и все же ввести обязательную вакцинацию среди медицинского персонала», - заявил Кулумбегов.



Вчера, 20 июля, в Грузии на протяжении всего 2021 года было выявлено рекордное число – 2 616 новых случаев инфицирования COVID-19. До этого в этом году максимальное число новых случаев – 2 171 было зафиксировано 5 мая.





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