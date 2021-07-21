

Легендарной певице Нани Брегвадзе исполнилось 85 лет

21.07.2021 14:20





Легендарной звезде грузинской эстрады Нани Брегвадзе 21 июля исполнилось 85 лет. С днем рождения королеву романса поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



«Поздравляю легендарную Нани Брегвадзе с 85-летием! За свое неповторимое творчество госпожа Нани получила самую ценную награду – народную любовь и признание. Желаю госпоже Нани долголетия, счастья и еще много творческих успехов!», – написал Гарибашвили на своей странице в Facebook.



Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни. В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала в 1956 году. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля «Реро», после этого 15 лет пела в ансамбле «Орэра», а с 1980 года начала сольную карьеру. Артистка также снялась во многих фильмах. Награждена званиями народной артистки Грузии и СССР.





19 июля 83-й день рождения отпраздновал близкий друг Нани, еще один легендарный грузинский певец, киноактер и кинорежиссер – Вахтанг Кикабидзе. Пребывая с рабочим визитом в Грузии, его по телефону поздравил президент Украины Владимир Зеленский.



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