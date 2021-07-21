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Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подарит Лионелю Месси золотые шахматы
21.07.2021 14:43
Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подарит самому популярному футболисту современности Лионелю Месси королевские шахматы с позолоченными фигурами в цветах футбольного клуба «Барселона».
Шахматы изготовлены по специальному заказу тбилисской ювелирной компанией «Зарапхана».
Как сообщила Гаприндашвили в интервью «Общественному телевидению», это станет ответом на подарок, который Месси прислал Гаприндашвили на ее день рождения — в мае шахматистке исполнилось 80 лет.
Подарок из Тбилиси также приурочен к победе сборной Аргентины в Кубке Америки по футболу: команде во главе с Месси удалось обыграть сборную Бразилии со счетом 1:0 и одержать победу в этом турнире впервые за 28 лет.
Гаприндашвили подчеркнула, что считает звезду аргентинского футбола «образцовым спортсменом» и также уважает в нем личностные качества. «Надеюсь вскоре поздравить его со званием чемпиона мира», сказала Гаприндашвили, которая удерживала титул сильнейшей на планете 16 лет — с 1962 года по 1978 год.
Капитан сборной Аргентины и футбольного клуба «Барселона» недавно узнал, что «королева шахмат» Нона Гаприндашвили болеет за «Барселону» и отправил ей именную футболку со своим автографом — «Нона, поздравляю с днем рождения – Лео Месси».
Подарок от Месси попал в Тбилиси благодаря Международной федерации шахмат. Что касается ответного подарка, по словам Гаприндашвили, она пока не знает, как ей удасться передать его Месси, но она обязательно подключит к этому ФИДЕ.
«Я сделаю подарок с помощью Международной шахматной федерации, ФИДЕ, потому что они ездят по всему миру. Но я не могу сказать вам пока, когда я его передам. Если я получила футболку, это тоже заслуга ФИДЕ. Сначала ситуацию объяснили «Барселоне», что я болею за эту команду и за Лионеля Месси. Об этом рассказали тренеру команды Рональду Куману, а уже он объяснил ситуацию Месси, который прислал мне футболку», — сказала Нона Гаприндашвили в интервью «Первому каналу» Грузии.
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