

«Дельта штаммом» коронавируса в Грузии заражены уже до 40% инфицированных

21.07.2021 15:58





30-40% из общего числа инфицированных коронавирусом в Грузии заражаются «индийским» или «дельта штаммом». Об этом сегодня сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



По прогнозам эпидемиологов, пик четвертой волны в Грузии ожидается в августе, когда индийский штамм полностью заменит британский.



В Грузии за последние сутки выявили 2 415 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 393 тысяч случаев инфицирования, более 368 тысяч выздоровели, 5 618 скончались. На международной карте распространения коронавируса страна официально перешла в «красную зону».



Главный эпидемиолог констатировал, что эпидположение в стране серьезно ухудшилось и призвал соблюдать рекомендации.



«Мы входим в серьезную волну. Сегодняшние и вчерашние данные — это повторение того, что было во время пика в мае и начале ноября. Мы должны соблюдать все рекомендации, в первую очередь, нужно носить маску на открытом пространстве и в местах сбора людей», — заявил Гамкрелидзе.



Он еще раз призвал граждан вакцинироваться и подчеркнул, что у Грузии есть возможность вакцинировать 15-20 тысяч человек в день, однако по последним данным, этот показатель составляет около 11 тысяч в день.



«Если эпидположение ухудшится, центр по контролю заболеваний будет рекомендовать совету ужесточить правила. Мы уже пересекаем красную линию, в течение семи самых тяжелых дней смертность высокая», — отметил Гамкрелидзе.





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