

Covid-вспышка в Грузии: эпидемиологи о вакцинации и локдауне

21.07.2021 16:02





Директор Национального центра Грузии по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил о серьезной опасности в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, население должно понимать, что «мы входим в очень серьезную волну».



«Сегодняшние и вчерашние показатели примерно такие же, как и на пике в мае, и в начале ноября. Таким образом, мы все должны учесть это и следовать рекомендациям, в первую очередь использовать маски во всех закрытых помещениях. Люди расслабились», — отметил Гамкрелидзе.



По его словам, даже на открытых пространствах, там, где собирается по 5-6 человек, следует надевать защитные маски. Но главное – все должны привиться. Главный эпидемиолог Грузии, в частности, заявил, что в ближайшие дни в Грузию поступит достаточное количество американо-германской вакцины Pfazer, и ее «хватит всем».



«Вакцины в стране достаточно, и мы получим еще, чтобы могли в день вакцинировать по 15-20 тысяч человек. Так что всем надо идти вакцинироваться! Ухудшение нынешней эпидемической ситуации будет остановлено двумя способами – соблюдением правил (следует воздержаться от свадеб, поминок, многолюдных дней рождения, массовых собраний и концертов) и вакцинированием. Если мы это сделаем, ситуация не ухудшится».









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