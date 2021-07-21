

Четыре тысячи детей заразились в Грузии коронавирусом за три недели

21.07.2021 19:02





За последние три недели в Грузии коронавирус подтвердился у около четырех тысяч детей, заявила в интервью телекомпании «Рустави 2» заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



«К счастью, большая часть этих случаев протекает легко. В случае детей не требуется особое медицинское вмешательство, однако мы видели и тяжелые случаи, к несчастью, среди новорожденных зафиксировано два смертельных случая», — сказала Габуния.



В Грузии объявили о начале четвертой волны распространения коронавируса. Пик распространения ожидается в августе, специалисты говорят, что тогда индийский штамм полностью заменит британский.



За последние сутки выявили 2 415 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 393 тысяч случаев инфицирования, более 368 тысяч выздоровели, 5 618 скончались.



В клиниках по всей Грузии для детей мобилизовано около 350 коек.



По последней информации, с начала пандемии в Грузии коронавирусом заболели более 41 тысячи детей.



Кроме того, в Грузии с конца апреля работают Центры здоровья для несовершеннолетних с постковидными симптомами. Состояние пациентов оценивают педиатр, кардиолог, пульмонолог, невролог и так далее. К процессу подключен и психолог, поскольку у переболевших детей бывают случаи депрессии и изменение характера.



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