

В Грузии выявлен 2261 новый случай коронавируса

22.07.2021 11:42





В Грузии выявлен 2261 новый случай коронавируса. Информацию распространил Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.



За последние 24 часа в стране выздоровели 1410 человек. 18 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 36 656 тестов, в том числе 20 704 — c экспресс-тестом на антигены и 15 952 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 6,17%, за последние 14 дней — 5,25%, за последние семь дней — 5,78%.



В Грузии выявлен 395 621 случай заражения коронавирусом, из которых 369 483 человек вылечились и 5636 умерли.



Всего вакцинированы 383 339 человек, ежедневно вакцинируются 8 659 человек.



В режиме карантина находится 51 человек, в стационаре под наблюдением — 4 662 человека, в ковид-гостинице — 1 501 человек.



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