

Производитель презервативов выиграл дело против Грузии в Страсбургском суде

22.07.2021 15:44





Компания Ai Isa, производящая презервативы, выиграла дело против в Грузии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).



Основатель компании Анания Гачечиладзе подала иск в 2018 году, после того, как грузинский суд оштрафовал компанию на 500 лари за оформление некоторых упаковок презервативов и вынес решение по прекращению их производства.



ЕСПЧ постановил, что в случае Ai Isa была нарушена десятая статья Конвенции по правам человека, согласно которой:



«У каждого есть свобода выражения мнения. Это право подразумевает свободу человека, иметь собственные взгляды, получать или распространять информацию или идеи без вмешательства властей и независимо от государственных границ».



Интересы Гачечиладзе в ЕСПЧ защищала неправительственная организация «Демократическая инициатива Грузии» (GDI). НПО указывает на оценку суда о том, что суждения национальных судов, которые ограничили свободу выражения, не была ни релевантной, ни достаточной для оправдания вмешательства в десятую статью конвенции.



«Суд объясняет, что мнения членов Грузинской православной церкви (ГПЦ) по этическим вопросам оказали значительное влияние на решение национального суда.



Такой подход противоречит стандарту, установленному Конституционны судом Грузии, согласно которому «недопустимо навязывание моральных норм или взглядов конкретного лица или группы лиц с использованием государственных институтов, в том числе суда.



Суд повторяет, что в плюралистическом демократическом обществе те, кто выбирает свободу религии, должны принять и отказ от их религиозных убеждений со стороны других и даже [принять] распространение доктрин, враждебных их убеждениям», — цитирует GDI решение ЕСПЧ.





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