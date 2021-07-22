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Ежедневно в Грузии от коронавируса заболевают до 200 детей


22.07.2021   16:56


Медицинский директор клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе отмечает, что дети составляют 10% от общего числа инфицированных коронавирусом в Грузии. Это, по его оценке, является очень высоким показателем.

На пресс-конференции врач сказал, что ближайшие дни особенно важны в этом плане.

«Ближайшие дни и недели будут особенно важны с точки зрения госпитализации и летальности среди детей. Если принять во внимание статистику Грузии, согласно которой 10% от общего числа инфицированных в стране - дети, то получается, что каждый день в стране заражаются 150-200 детей. Это очень высокий показатель», - сказал Чхаидзе.

22 июля в Грузии подтвержден 2261 новый случай коронавируса, 18 человек скончались.

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