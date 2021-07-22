|
|
|
Ежедневно в Грузии от коронавируса заболевают до 200 детей
22.07.2021 16:56
Медицинский директор клиники им. Иашвили Иване Чхаидзе отмечает, что дети составляют 10% от общего числа инфицированных коронавирусом в Грузии. Это, по его оценке, является очень высоким показателем.
На пресс-конференции врач сказал, что ближайшие дни особенно важны в этом плане.
«Ближайшие дни и недели будут особенно важны с точки зрения госпитализации и летальности среди детей. Если принять во внимание статистику Грузии, согласно которой 10% от общего числа инфицированных в стране - дети, то получается, что каждый день в стране заражаются 150-200 детей. Это очень высокий показатель», - сказал Чхаидзе.
22 июля в Грузии подтвержден 2261 новый случай коронавируса, 18 человек скончались.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна