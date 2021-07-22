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Популярный голливудский актер обратился к тем, кто побывал в Грузии


22.07.2021   17:20


Голливудский киноактер Джозеф Гордон-Левитт обратился ко всем, кто побывал или живет в Грузии, и сделал фото с видами этой прекрасной страны.

«Есть ли здесь кто-нибудь, кто живет в Грузии? Я ищу фотографии, сделанные в Грузии для нового проекта. Поищите, есть ли у вас фотографии из этой страны, которыми вы гордитесь, и разместите их здесь https://hitrecord.app.link/worldphotos », - написал Джозеф Гордон-Левитт на своей официальной странице в Facebook.

Пока неизвестно, над каким проектом работает актер, но он привлек внимание грузинских фотографов в социальных сетях.

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