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Обвиняемый в убийстве житель Батуми выпрыгнул из окна
22.07.2021 17:25
Обвиняемый в убийстве охранника житель города Батуми выпрыгнул из окна многоэтажного дома. Для задержания обвиняемого полиция была мобилизована на улице Лермонтова.
По данным телекомпании «Мтавари», молодой человек в ответ на требование полиции выйти, заперся в квартире и никого не впускал. Между тем полицейские растянули под окнами спасательный тент.
По данным МВД, молодой человек действительно выпрыгнул, но получил незначительные ушибы. В настоящее время он задержан. МВД планирует опубликовать официальное сообщение.
Задержанный возможно причастен к ночному убийству на бульваре в Батуми. Неизвестный ранил холодным оружием охранника одного из кафе-баров. Мужчина средних лет скончался от полученных ранений.
МВД возбудило уголовное дело по статье «умышленное убийство». Наказание за преступление составляет от семи до пятнадцати лет.
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