

Чхаидзе: В Грузии ковидом ежедневно заражаются от 150 до 200 детей

22.07.2021 20:00





По последним данным, 10% зараженных коронавирусом в Грузии это дети. Ежедневно в стране заражаются в среднем от 150 до 200 детей. Об этом сегодня, 22 июля, заявил медицинский директор Центральной детской больницы им.Иашвили Иване Чхаидзе выступая на брифинге.



Он также сообщил, что на данный момент клиники, которые работали над приемом педиатрических пациентов с коронавирусом во время второй волны, выделили дополнительные койки.



«Мы получили информацию от [Тамар] Габуния о том, что клиники, которые работали по приему пациентов с коронавирусом в ноябре-декабре 2020 года, вернулись к этому режиму. Педиатрические койки сейчас задействованы по максимуму, и проблем с госпитализацией сегодня не возникло ни в одном из регионов.



Конечно, предсказывать очень сложно. Если количество заболевших будет увеличиваться и будет таким же, как в ноябре-декабре, то у нас точно будет эта проблема [койко-мест].



В то же время, Иване Чхаидзе напомнимл, что штамм Delta имеет самые тяжелые признаки из всех известных штаммов коронавируса, наблюдаемых в Грузии. По словам Чхаидзе, для этого штамма характерен высокий рост заражения, а значит, в августе будет доминировать штамм Delta, что осложнит эпидемиологическую ситуацию.



По последним данным, 40% инфицированных в стране заражены штаммом Delta.



Чхаидзе объясняет, что единственный способ остановить пандемию в стране — это вакцинация. Он также называет вакцинацию единственным способом защитить от коронавируса детей:



«Единственный эффективный способ защитить наших детей и внуков — это вакцинировать старших членов семьи. Если старшие члены семьи будут вакцинированы, это практически означает, что риск заражения детей сведен к нулю».



По его словам, если вакцинация в Грузии будет продолжаться нынешними темпами, то что бы привить полным курсом 60-70% населения потребуется полтора года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





