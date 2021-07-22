

Группа грузинских врачей и ученых выступила с совместным обращением

22.07.2021 20:25





Группа грузинских врачей и ученых работающих как в Грузии, так и за пределами страны, выступила с совместным обращением в связи с пандемией коронавируса.



В обращении говорится, что по отдельности ни правительство, ни врачи, ни ученые, ни население не смогут победить пандемию, если не будут предприняты согласованные, совместные усилия.



«Единственный способ победить пандемию — это массовая вакцинация и индивидуальная защита. Вакцина безопасна и защищает нас от смерти и тяжелых форм болезни, о чем свидетельствует сокращение случаев госпитализаций и летальности, учитывая, что 3,5 миллиарда вакцин уже доступны.



Все разрешенные вакцины снижают тяжесть заболевания и смертность при заражении всеми штаммами. Используйте любые доступные в настоящее время вакцины, которые приняты Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Европейским агентством по лекарственным средствам и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).



Однако, следует учитывать, что после прививок вакциной китайского производства сделанной по классической технологии, можно использовать вакцину, полученную по новой технологии как «бустерную дозу». Мы вакцинируемся не только ради себя, но и для ради дорогих нам людей и особенно детей и тех, кто по состоянию здоровья не могут быть вакцинированы», — говорится в обращении.



Врачи также предупреждают общественность, что любая информация о Covid-19 и вакцинации, из недостоверных источников является дезинформацией.



«Чем ниже уровень вакцинации, тем выше вероятность мутации вируса, новых вариантов, а также новых волн ковида, которые все еще продолжаются и будут происходить, если мы не сможем снизить уровень заражения.



Уровень вакцинации в Грузии тревожно низкий, и необходимо сделать все, чтобы немедленно исправить ситуацию. Мы готовы дать вам развернутые и научно обоснованные ответы на все ваши вопросы», — говорится в совместном заявлении медиков.







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