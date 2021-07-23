

Сегодня в Токио начинается Олимпиада

23.07.2021 10:33





Сегодня в Токио начинаются XXXII летние Олимпийские игры. Олимпиада в столице Японии продлится с 23 июля по 8 августа, в соревнованиях примет участие более 11 000 спортсменов из 206 стран. Соревнования проходят в Токио второй раз за историю игр.



Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.



Спортивные мероприятия пройдут на 42 стадионах Токио. Игры официально откроются 23 июля в 15:00 на Новом национальном стадионе.



Спортивная арена вмещает 68 тысяч зрителей, но из-за COVID-19 количество посетителей будет ограничено.



На Олимпиаде в Токио Грузию представят 35 спортсменов в 11 дисциплинах.



Для справки, Нино Салуквадзе вместе с другим олимпийским чемпионом Лашей Талахадзе будут знаменосцами олимпийской сборной Грузии на церемонии открытия Олимпиады 23 июля.



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