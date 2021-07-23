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Белорусские фанаты развернули на батумском стадионе бело-красно-белый флаг
23.07.2021 12:15
Белорусские болельщики в Батуми пришли с бело-красно-белым флагом, чтобы поддержать клуб БАТЭ в матче с батумским «Динамо».
Первый матч второго квалификационного раунда в рамках Лиги конференций УЕФА состоялся в Батуми, на новом стадионе «Динамо Арена», пишет сайт «Новости-Грузия».
Самый титулованный футбольный клуб Беларуси выиграл матч в Грузии с минимальным счетом: 1:0.
На 83-й минуте матча гол забил капитал белорусской команды Павел Нехайчик. После этого Нехайчик выбежал на трибуну к флагу.
Бело-красно-белый флаг или БЧБ-флаг (Бела-чырвона-белы сцяг), официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918—1919), в 1991–1995 годах — государственный флаг Республики Беларусь. Считается национальным флагом Беларуси.
В последнее время БЧБ-флаг стал символом протестного движения в Беларуси против Александра Лукашенко.
Власти Беларуси называют такие флаги «экстремистской символикой» и расценивают их вывешивание как несанкционированное массовое мероприятие, за организацию которого грозит штраф или арест.
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