

Белорусские фанаты развернули на батумском стадионе бело-красно-белый флаг

23.07.2021 12:15





Белорусские болельщики в Батуми пришли с бело-красно-белым флагом, чтобы поддержать клуб БАТЭ в матче с батумским «Динамо».



Первый матч второго квалификационного раунда в рамках Лиги конференций УЕФА состоялся в Батуми, на новом стадионе «Динамо Арена», пишет сайт «Новости-Грузия».



Самый титулованный футбольный клуб Беларуси выиграл матч в Грузии с минимальным счетом: 1:0.



На 83-й минуте матча гол забил капитал белорусской команды Павел Нехайчик. После этого Нехайчик выбежал на трибуну к флагу.





Бело-красно-белый флаг или БЧБ-флаг (Бела-чырвона-белы сцяг), официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918—1919), в 1991–1995 годах — государственный флаг Республики Беларусь. Считается национальным флагом Беларуси.



В последнее время БЧБ-флаг стал символом протестного движения в Беларуси против Александра Лукашенко.



Власти Беларуси называют такие флаги «экстремистской символикой» и расценивают их вывешивание как несанкционированное массовое мероприятие, за организацию которого грозит штраф или арест.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





