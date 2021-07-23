

Габуния: Вакцинация «Пфайзером» будет возможна в 37 учреждениях вместо 7-и

23.07.2021 12:17





По заявлению заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, зарегистрироваться на вакцинацию «Пфайзером» в первые несколько дней можно будет как посредством портала, так и горячей линии.



Как отмечает Габуния, число учреждений, где можно будет привиться «Пфайзером», увеличится и в масштабе страны составит 37. Что касается начала регистрации, то, как поясняет Габуния, население получит дополнительную информацию после того, как вакцина «Пфайзер» будет доставлена в Грузию.



«Регистрация будет возможна через портал регистрации, а также посредством горячей линии 1522 в течение первых нескольких дней для того, чтобы поддерживать единую очередь, затем снова станет возможна виртуальная регистрация. Так что, гражданин, который не сможет пройти регистрацию на портале или по номеру 1522, может обратиться в медицинское учреждение, для этого выбрано 37 учреждений в масштабе страны. Количество мест будет постепенно увеличиваться, чтобы не создавалось очередей, и все желающие были удовлетворены в короткие сроки.



Для тех, кто получил первую дозу «Пфайзера» в течение последних недель, регистрация начнется очень скоро, и об этом будет объявлено, у них не будет никаких задержек. Количество доз в стране, как видите, будет неограниченным, мы все еще ждем поставок в рамках основного контракта, который предусматривает поставку более миллиона доз. Доступность вакцины «Пфайзер» увеличится. Если раньше это было только в 7 учреждениях и в трех крупных городах, то теперь «Пфайзер» будет доступен в 37 учреждения в масштабе страны и у граждан будет возможность пройти вакцинацию на региональном и районном уровне», - заявила Тамар Габуния.



Для справки, полмиллиона доз вакцины «Пфайзер», подаренные правительством США, поступят в Грузию 24 июля.



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