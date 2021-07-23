Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вакцинация препаратом Pfizer будет возможна в порядке живой очереди


23.07.2021   14:00


Вакцинация препаратом компании Pfizer будет возможна также ив порядке живой очереди.

По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, регистрация на портале начнется через несколько дней, но население сможет зарегистрироваться и по горячей линии 15 22.

Прививку препаратом Pfizer можно будет сделать со следующей недели.

«Те, у кого нет возможности зарегистрироваться на портале или по телефону 15 22 22, смогут обратиться напрямую в медицинское учреждение, для чего отобрано 37 клиник по всей стране.

Количество мест будет постепенно увеличиваться, чтобы не создавалась очередь, и все желающие будут удовлетворены в короткие сроки», - сказала Тамар Габуния.

Заместитель министра здравоохранения сообщила, что страна ждет дополнительных доз.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна