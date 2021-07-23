

Вакцинация препаратом Pfizer будет возможна в порядке живой очереди

23.07.2021 14:00





Вакцинация препаратом компании Pfizer будет возможна также ив порядке живой очереди.



По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, регистрация на портале начнется через несколько дней, но население сможет зарегистрироваться и по горячей линии 15 22.



Прививку препаратом Pfizer можно будет сделать со следующей недели.



«Те, у кого нет возможности зарегистрироваться на портале или по телефону 15 22 22, смогут обратиться напрямую в медицинское учреждение, для чего отобрано 37 клиник по всей стране.



Количество мест будет постепенно увеличиваться, чтобы не создавалась очередь, и все желающие будут удовлетворены в короткие сроки», - сказала Тамар Габуния.



Заместитель министра здравоохранения сообщила, что страна ждет дополнительных доз.



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