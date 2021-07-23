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Журналист телеканала Formula заявил об угрозах в свой адрес


23.07.2021   14:34


Журналист телекомпании Formula Давид Чабашвили заявил об угрозах в свой адрес.

По его словам, угроза поступила в соцсетях от пользователя, написавшего, что за событиями 5 июля, когда насильственные группы учинили расправу над журналистами, последуют более жестокие действия.

«Я разместил видео в соцсетях. В нем я обращался к другу, не было никакой связи с пятым июля. Обычное видео. Появился какой-то человек под именем Давид Картвели. Он упомянул меня и телеканал Formula, на котором я работаю, оскорбительными словами и добавил, что события 5 июля, покажутся нам ничем [по сравнению с тем что будет]», — пишет журналист.

Давид Чабашвили надеется, что этого человека допросят и привлекут к ответственности.

В МВД Грузии сказали, что расследование уже начато и ведется по статье 151 УК Грузии — угроза.

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