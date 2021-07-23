

Гамкрелидзе: Работодатели должны обеспечить сотрудникам один или два выходных после вакцинации

23.07.2021 15:02





Работодатели должны обеспечить сотрудникам один или два выходных после вакцинации, — об этом глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил на брифинге после Межведомственного координационного совета.



По его словам, это только рекомендации для работодателей, а не постановление.



«Мы представили несколько разных рекомендаций, здесь никто не изобретает новый велосипед. Сначала необходимо, чтобы у человека после вакцинации был один или два выходных. Работодатели должны обеспечить, чтобы человек был дома после вакцинации. В Центрах по контролю заболеваний я например даю выходной тем, что проходит вакцинацию. 61 процент людей, работающих в Центрах по контролю заболеваний, вакцинированы сегодня, и мы хотим достичь 80-85 процентов к концу августа.



Принята практика проведения различных лотерей, поощрительных мероприятий. То же самое касается определенных льгот для дважды вакцинированных, чтобы они легче приняли участие в различных мероприятиях и многое другое. Это зависит от работодателя. Это просто рекомендации, а не постановления. Мы просим работодателей больше поощрять сотрудников», — заявил Амиран Гамкрелидзе.





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