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Полмиллиона доз вакцины «Pfizer», подаренных США Грузии, прибудут сегодня
23.07.2021 15:05
Полмиллиона доз вакцины «Pfizer» подаренных Грузии Соединенными Штатами Америки, прибудут сегодня поздно вечером.
По данным Минздрава Грузии, сегодня в 23:30 министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и посол США Келли Дегнан будут присутствовать на мероприятие в аэропорту в связи с прибытием полумиллиона доз вакцины «Pfizer».
Информацию о передаче Грузии нескольких сотен тысяч доз вакцины «Pfizer» по решению правительства США, и непосредственно президента Джо Байдена, на брифинге 2 июля огласил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
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