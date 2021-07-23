

Полмиллиона доз вакцины «Pfizer», подаренных США Грузии, прибудут сегодня

23.07.2021 15:05





Полмиллиона доз вакцины «Pfizer» подаренных Грузии Соединенными Штатами Америки, прибудут сегодня поздно вечером.



По данным Минздрава Грузии, сегодня в 23:30 министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и посол США Келли Дегнан будут присутствовать на мероприятие в аэропорту в связи с прибытием полумиллиона доз вакцины «Pfizer».



Информацию о передаче Грузии нескольких сотен тысяч доз вакцины «Pfizer» по решению правительства США, и непосредственно президента Джо Байдена, на брифинге 2 июля огласил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.





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