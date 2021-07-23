|
|
|
«Мтавари архи» пожаловался в прокуратуру о действиях министра культуры
23.07.2021 17:23
«Мтавари архи» пожаловался в прокуратуру о действиях министра культуры Теи Цулукиани.
Дело касается инцидента, произошедшего 22 июля в Сенакском театре, когда Тея Цулукиани отобрала микрофон у журналиста «Мтавари архи».
«То, что вчера сделала Цулукиани, является беспрецедентным случаем, когда член правительства украл микрофон у журналиста, присвоил чужое имущество и, таким образом, совершил грабеж и воспрепятствовал журналистской деятельности», — заявил генеральный директор «Мтавари архи» Ника Гварамия.
«Мтавари архи» требует расследования дела. По сообщению телеканала, пока правоохранительные органы не отреагировали на правонарушение.
В то же время «Мтавари архи» призывает Цулукиани вернуть их микрофон.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна