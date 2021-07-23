

«Мтавари архи» пожаловался в прокуратуру о действиях министра культуры

23.07.2021 17:23





«Мтавари архи» пожаловался в прокуратуру о действиях министра культуры Теи Цулукиани.



Дело касается инцидента, произошедшего 22 июля в Сенакском театре, когда Тея Цулукиани отобрала микрофон у журналиста «Мтавари архи».



«То, что вчера сделала Цулукиани, является беспрецедентным случаем, когда член правительства украл микрофон у журналиста, присвоил чужое имущество и, таким образом, совершил грабеж и воспрепятствовал журналистской деятельности», — заявил генеральный директор «Мтавари архи» Ника Гварамия.



«Мтавари архи» требует расследования дела. По сообщению телеканала, пока правоохранительные органы не отреагировали на правонарушение.



В то же время «Мтавари архи» призывает Цулукиани вернуть их микрофон.





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