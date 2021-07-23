

В Тбилиси от конго-крымской лихорадки умерла женщина

23.07.2021 19:34





В Тбилиси от конго-крымской лихорадки умерла 49-летняя женщина.



Как сообщили в инфекционной больнице, два дня назад ее доставили в тяжелейшем состоянии из Ахалцихской клиники.



Как заявляют в больнице, пациентке в отделении реанимации проводилось все необходимое лечение, однако из-за тяжести заболевания, спасти ее не удалось.



По существующей информации, женщина обратилась в местную клинику с опозданием.



Для справки, конго-крымская геморрагическая лихорадка - вирусное заболевание животных и человека, основным переносчиком которого является клещ (Hyalomma).



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