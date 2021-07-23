

Иностранцы смогут вакцинироваться в Грузии

23.07.2021 19:35





Список пользователей программы вакцинации от COVID-19 расширился. Информацию об этом распространяет Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.



По их данным, помимо пользователей, определенных государственной программой иммунизации, пройти вакцинацию от COVID-19 смогут следующие категории бенефициаров:



Иностранный гражданин / лицо без гражданства, легитимно находящийся на территории Грузии (чье легальное пребывание подтверждается соответствующей визой, видом на жительство или продолжительностью безвизового режима), и с момента его въезда прошло как минимум 3 месяца.



Иностранные граждане, участвующие в государственной программе «Работай из Грузии», и члены их семей.



Иностранные студенты, находящиеся в Грузии для получения образования (которые не смогли выехать из страны), на основании списка, представленного соответствующим учебным заведением.



Иностранные сотрудники аккредитованных в Грузии дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций, а также приравненных к ним представительств и члены их семей.



Население, находящееся на оккупированных территориях Грузии, независимо от гражданства, а также лица, работающие на оккупированных территориях в проектах, финансируемых дипломатическими миссиями и международными донорскими организациями, и члены их семей.



Лица, находящиеся в пенитенциарных учреждениях, несмотря на отсутствие официального документа, удостоверяющего идентификацию.



Определенный распоряжением №164 иностранный гражданин, член семьи которого (ребенок, родитель, супруг) является гражданином Грузии.



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