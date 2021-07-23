

40 000 детей были инфицированы COVID-19 с момента распространения вируса в Грузии

23.07.2021 23:49





По словам руководителя Национальной группы технических консультантов по иммунизации, профессора Темура Чхаидзе, по последним данным, доля детей в возрасте от 0 до 18 лет от общего числа инфицированных составляет 9,5-10%, что означает, что до 40 000 детей были инфицированы COVID-19 с момента распространения вируса в Грузии.



«Если сравнить эти цифры с общим количеством инфицированных, это означает, что с начала пандемии в стране, с 26 февраля 2020 года до сегодняшнего дня, до 40 тысяч детей были инфицированы COVID-19. Ежедневно коронавирусом заражаются 150-200 детей. Это довольно высокий показатель, но если сравнивать его с другими странами, это не большая разница», - сказал Чхаидзе.



По его словам, в целом самый высокий показатель инфицирования детей наблюдается в Соединенных Штатах.



«В США на прошлой неделе 16,8% от всех инфицированных составляли дети, что является очень высоким показателем. Несколько недель назад этот показатель составлял 14,2%. В результате распространения "дельта-варианта" увеличился показатель инфицирования у детей.



В Грузии этот показатель относительно низкий, но 40 000 инфицированных детей за все время довольно много для страны нашего масштаба», - заявил Чхаидзе.





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