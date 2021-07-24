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С сегодняшнего дня начинается регистрация на первую дозу прививки вакциной «Пфайзер»


24.07.2021   11:33


По информации Минздрава Грузии, желающие зарегистрироваться на первую дозу прививки противокоронавирусной вакциной «Пфайзер» смогут это сделать с сегодняшнего дня.

Как пояснили в министерстве, зарегистрироваться смогут лица в возрасте 16 лет и старше.

Как сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния, есть определенные изменения в порядке регистрации. Так, после регистрации гражданин получит подтверждение регистрации в течение 24 часов в виде СМС.

«На «Пфайзер» могут зарегистрироваться лица в возрасте 16 лет и старше, а также все лица, перенесшие коронавирус, по прошествии 30 дней со дня подтверждения инфекции. Это две новые добавленные группы, которые также смогут зарегистрироваться», - заявила Тамар Габуния.

Что касается тех, кто уже получил первую дозу вакцины «Пфайзер», по рекомендации Минздрава, такие лица должны пройти регистрацию на вторую дозу до 12:00 часов 24 июля.

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