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С сегодняшнего дня начинается регистрация на первую дозу прививки вакциной «Пфайзер»
24.07.2021 11:33
По информации Минздрава Грузии, желающие зарегистрироваться на первую дозу прививки противокоронавирусной вакциной «Пфайзер» смогут это сделать с сегодняшнего дня.
Как пояснили в министерстве, зарегистрироваться смогут лица в возрасте 16 лет и старше.
Как сообщила замминистра здравоохранения Тамар Габуния, есть определенные изменения в порядке регистрации. Так, после регистрации гражданин получит подтверждение регистрации в течение 24 часов в виде СМС.
«На «Пфайзер» могут зарегистрироваться лица в возрасте 16 лет и старше, а также все лица, перенесшие коронавирус, по прошествии 30 дней со дня подтверждения инфекции. Это две новые добавленные группы, которые также смогут зарегистрироваться», - заявила Тамар Габуния.
Что касается тех, кто уже получил первую дозу вакцины «Пфайзер», по рекомендации Минздрава, такие лица должны пройти регистрацию на вторую дозу до 12:00 часов 24 июля.
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