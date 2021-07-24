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Задержан ещё один обвиняемый в насилии над оператором Лексо Лашкарава
24.07.2021 11:57
МВД Грузии сообщило о задержании ещё одного лица, обвиняемого в применении насилия в отношении телеоператора Лексо Лашкарава в ходе событий 5 июля в Тбилиси — Г.Г. 1991 года рождения.
«За незаконное воспрепятствование осуществлению журналисткой деятельности путем угрозы насилием, с применением насилия, а также по фактам группового насилия в ходе акций 5-6 июля в общей сложности задержаны 29 человек.
Следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются», — сообщили в МВД.
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