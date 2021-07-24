

В Грузии подтверждено 2 617 новых случаев инфицирования коронавирусом

24.07.2021 13:09





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 43 394 теста, отсюда 23 104 на антигены и 20 290 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 2 617 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 400 698.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 24 июля, дневной показатель положительности составляет 6.03%, за последние 14 дней – 5.55%, а за 7 дней - 6.15%.



За последние сутки выздоровели 869 лиц, в целом же количество выздоровевших выросло до 371 434.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 665 человек.



Из выявленных за сутки 2 617 новых случаев коронавируса 1 485 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 236, в Имеретии - 220, в Квемо Картли – 153, в Шида Картли – 123, в Гурии – 31, в Самегрело и Земо Сванетии – 111, в Кахетии – 152, в Мцхета-Мтианети - 45, в Самцхе-Джавахети – 44, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 17.



На данном этапе в Грузии 23 573 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 4 963 человека, в том числе в Тбилиси – 2 780, в Аджарии – 407, в Имеретии – 642. Тяжелых пациентов – 956, в том числе в Тбилиси - 455, в Аджарии – 67, в Имеретии – 218. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 210 лиц, в том числе в Тбилиси - 156, в Аджарии – 5, в Имеретии – 11.



В клинических гостиницах находятся 1 564 человека, в том числе в Тбилиси – 861, в Аджарии – 464. На дому лечатся 17 046 человек.



В карантинном пространстве 51 человек, в том числе в Тбилиси - 41, в Аджарии - 10.



На данном этапе на самоизоляции находится 15 651 человек, в том числе в Тбилиси – 5 440 лица, в Аджарии – 2 557, в Имеретии – 1 801.



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