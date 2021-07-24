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Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «Милане» - СМИ
24.07.2021 22:23
По информации Metaratings.ru, полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «Милане». Содействие в осуществлении трансфера оказал экс-защитник итальянского клуба, а ныне мэр Тбилиси Кахабер Каладзе.
Информация о том, что «Милан» претендует на грузинского футболиста появлялась в СМИ ещё весной 2021 года. Однако тогда генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщал, что у клуба нет предложений от команд из итальянского чемпионата.
Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года. За это время он провёл за казанский клуб 51 матч, в которых забил семь голов и отдал 13 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 18 миллионов евро.
Ранее отец Кварацхелия сообщил СМИ, что его сын точно не будет больше играть в России и в летнее трансферное окно переедет в один из европейских чемпионатов.
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