

Привиться китайской вакциной в Грузии можно в порядке живой очереди

25.07.2021 00:02





Пройти вакцинацию от коронавируса китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac в Грузии можно и без предварительной записи, в порядке живой очереди во всех медицинских учреждениях, где делают эти прививки. Об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии.



«На данном этапе желающие сделать привиться Sinopharm и Sinovac без регистрации могут воспользоваться сервисом вакцинации во всех тех учреждения, где происходит администрирование этих вакцин, в том числе, Sinopharm – в 122 учреждениях 133 бригадами и Sinovac – в 109 учреждениях 116 бригадами», — сказано в заявлении.



Как отмечают в NCDC, с расширением программы вакцинации в будущем эта услуга будет доступна и в других пунктах вакцинации.



Тот, для кого удобнее предварительно записаться на визит, должны воспользоваться услугами сайта Минздрава Грузии или же позвонить на горячую линию 1522.



В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта и на первом этапе охватывала только сотрудников медицинских учреждений. Массовый характер национальная компания приобрела 5 июля после того, как стране поставили 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Наряду с ними в стране использовались вакцины AstraZeneca и Pfizer, но в сравнительно небольших количествах. В целом число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 24 июля достигло 391 781. Это более 10,5% от всего населения Грузии.



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