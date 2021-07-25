

В Грузии полностью вакцинированы 139 289 человек

25.07.2021 12:25





Согласно информации Национального центра контроля заболеваний Грузии, по данным на 25 июля, в стране в целом сделано 402 765 прививок. Полностью вакцинированы 139 289 человек.



«Для того чтобы забронировать прививку посетите booking.moh.gov.ge или позвоните на номер 1522», - говорится в информации.



Напомним, что вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. В стране прививки делаются вакцинами: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovak.



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