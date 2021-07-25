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В соборе Троицы пройдет всеобщее крещение младенцев


25.07.2021   14:09


Сегодня в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси пройдет всеобщее крещение младенцев.

Как сообщили в Патриархии, будут крещены до 1600 детей. По их же информации, крещение начнется в 16:00. К 20:00 в кафедральный собор Троицы придет Католикос-патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II и благословит своих крестников.

Для справки, это будет 63-е всеобщее крещение.

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