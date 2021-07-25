

Более 163 тысяч граждан Грузии зарегистрировались на вакцинацию Pfizer за сутки

25.07.2021 14:11





Граждане Грузии демонстрируют беспрецедентно высокую активность в процессе регистрации на вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer. За 24 часа на прививку записались более 163 тысяч человек. Об этом сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



К настоящему времени забронированы абсолютно все места на прививку Pfizer до 14 августа. При этом, по словам Гамкрелидзе, в запасе у них остается количество доз препарата, достаточное для вакцинации еще около 100 тысяч человек.



«Прививки начнутся завтра. Ежедневная вакцинация препаратом Pfizer, согласно уже забронированным дозам, составит где-то семь-восемь тысяч в сутки, чего недостаточно. Я хочу, чтобы вакцинация расширилась еще больше, а количество пунктов вакцинации в ближайшие две недели серьезно увеличилось», — сказал Гамкрелидзе.



Он также сообщил, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже поручил Минздраву принять меры для расширения доступа граждан к вакцинам. Речь идет, в том числе, об открытии пунктов вакцинации в торговых центрах.



США подарили Грузии полмиллиона доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Регистрация на прививку препаратом, который, согласно опросам, является самым востребованным среди населения Грузии, началась 24 июля в 12:00 на специальном сайте Минздрава.



Непосредственно вакцинация Pfizer начнется 26 июля в 37 медицинских учреждениях по стране. Рекомендуемый возраст вакцинации против коронавируса этим препаратом в Грузии снижен с 18 до 16 лет. Интервал между двумя дозами, необходимыми для окончания курса, составляет 21-28 дней.



В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, но массовый характер кампания приобрела только 5 июля. В настоящее время для вакцинации используются препараты AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech.



Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 25 июля достигло 402 765. Это более 10,8% от всего населения Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





