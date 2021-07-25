

Гамкрелидзе: Вакцины Pfizer достаточно еще для 100 000 человек в Грузии

25.07.2021 22:10





Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране запасов вакцины от коронавируса компании Pfizer достаточно для вакцинации еще 100 000 человек.



По его словам, для получения первой дозы вакцины Pfizer зарегистрировались уже 153 000 человек.



Амиран Гамкрелидзе также отметил необходимость расширения географического ареала вакцинации от коронавируса.



«Министерство здравоохранения получило указание от премьер-министра расширить географическую зону вакцинации. Речь идет о торговых центрах. Подобное, как вы знаете, уже сделано в торговом центре Hualing», - заявил Гамкрелидзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





